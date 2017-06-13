Усик: Наступний бій проведу 26 серпня

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик (12-0, 10 КО) назвав дату наступного бою - 26 серпня, повідомляє Xsport.

За словами Усика, питання місця проведення бою і суперника українця поки залишається відкритим.

"Дата є. Це буде 26 серпня. Ще не визначилася арена, але це буде на одному з українських стадіонів. Особисто моє бажання, щоб бій пройшов в Одесі. Літо, Одеса, клас. Я б потім після бою пішов на пляжик з дружиною", - зазначив Усик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступний бій Усика відбудеться в Одесі на стадіоні «Чорноморець», після чого Том Леффлер підтвердив цю інформацію.

Також українець висловив готовність поїхати до Москви на бій проти Мурата Гассієва або Дениса Лебедєва, а також запевнив, що за три роки проведе бій проти Ентоні Джошуа.