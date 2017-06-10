Кличко ще не прийняв рішення про реванш з Джошуа

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко не поспішає з прийняттям рішення про бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа і стверджує, що не знає, чи хоче ще раз битися з чемпіоном, повідомляє vringe.com.

Читайте такожIBF: Бій Кличко - Джошуа повинен відбутися не пізніше 2 грудняНезважаючи на те, що Міжнародна федерація боксу погодилася надати чемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) відстрочку обов'язкового захисту проти Кубрата Пулєва заради матчу-реваншу з Кличком, українець ще не прийняв рішення з приводу бою.

«Незабаром мені доведеться прийняти рішення: вийти на повторний бій проти Джошуа чи ні. Народ гадає, але я поки нічого не вирішив», — цитує Fightnews.com українця.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Джошуа відправив Кличка у нокдаун у 5-му раунді, сам побував на межі дострокової поразки в 6-му, а потім забив Володимира в 11-му, здобувши перемогу технічним нокаутом.