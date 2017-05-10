Володимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів суперважкого дивізіону за версією ESPN

Американський телевізійний гігант ESPN оприлюднив новий рейтинг суперважкого дивізіону. Українець Володимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів цієї вагової категорії, поступившись лише Ентоні Джошуа та Деонтею Вайлдеру. Про це повідомляє Братство Кличко.

Це рішення відомий боксерський інсайдер і аналітик Ден Рафаель пояснив наступним чином.

«Під час свого правління тривалістю дев'ять з половиною років Кличко успішно захистив титул чемпіона 18 разів. Це третій результат в історії дивізіону. Протягом 11 років він був непереможеним, вигравши за цей час 22 поєдинки. Але в листопаді 2015 року він програв титули Тайсону Ф'юрі в жахливому бою, і багато хто думав, що Кличко вже постарів.

Після того, як матч-реванш з Ф'юрі двічі був скасований, Кличко повернувся 29 квітня і показав, що у нього у віці 41 року все ще є сила і навички. Він зробив все, щоб виграти у Ентоні Джошуа та повернути два пояси в епічній битві. Джошуа побував у серйозній халепі, хоча Володимир у підсумку програв технічним нокаутом в 11-му раунді. Кличко має контрактне право на матч-реванш. Більшість шанувальників боксу сподіваються, що він скористається цим варіантом», - вважає Рафаель.

Що стосується чемпіона світу за версіями WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа, який посів першу сходинку рейтингу, то, на думку видання, британець зробив все, щоб після олімпійського "золота" 2012 року стати мегазіркою на батьківщині і абсолютним чемпіоном світу. "29 квітня він зіткнувся з найбільшою проблемою у своїй кар'єрі, коли зустрівся з колишнім чемпіоном світу Володимиром Кличком на очах 90 000 глядачів на стадіоні «Уемблі». Обидва бійця створили небувалий класичний бій у суперважкій вазі. Джошуа пережив нокдаун і багато важких моментів, щоб виграти у драматичній боротьбі технічним нокаутом в 11-му раунді. Матч-реванш з Кличком буде ще одним хорошим боєм для Джошуа. Якщо поєдинок відбудеться, це буде ще один яскравий бій".

Друге місце в рейтингу посів чемпіон світу за версією WBC, американець Деонтей Вайлдер – «приголомшливий нокаутер, який завершив достроково всі п'ять своїх захистів титулу». У лютому Вайлдер нокаутував у п'ятому раунді Джеральда Вашингтона, у своєму першому бою з липня минулого року. Він сподівається зустрітися з Джозефом Паркером або Ентоні Джошуа у боротьбі в титульному поєдинку, але замість цього йому доведеться захищати пояс з Бермейном Стіверном.

Топ-10 рейтингу ESPN

1. Ентоні Джошуа

2. Деонтей Вайлдер

3. Володимир Кличко

4. Луїс Ортіс

5. Джозеф Паркер

6. Кубрат Пулєв

7. Енді Руїз

8. Ділліан Вайт

9. Домінік Бризил

10. Джаррелл Міллер