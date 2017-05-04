Віталій Кличко: Я за те, щоб Володимир розставив всі крапки над "і" в історії з Джошуа (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю "Сніданку з 1+1", що підтримає будь-яке рішення свого брата Володимира з приводу проведення бою-реваншу з молодим британським чемпіоном Джошуа.

Читайте такожМатч-реванш Кличко - Джошуа може пройти в Китаї"Я скажу одну річ: бій - це лише десерт. За ним стоїть величезна робота. 25 років ти ходиш в зал, тренуєшся два рази на день. Зрозуміло, ти втомлюєшся. Неможливо робити це все життя. Але якщо у Володимира буде мотивація, якщо він скаже собі: "Я вийду на бій і зроблю все, щоб перемогти Джошуа, і це буде бій мого життя" - я його підтримаю.

Якщо виходити просто заради бою, заради фінального акорду - я проти реваншу. Потрібна мотивація. Яке б рішення не прийняв Володимир - я його підтримаю. Якщо він не буде готовий, я перший скажу йому, що реванш не потрібен, але внутрішньо я за те, щоб він розставив всі крапки над "і", - сказав Віталій Кличко, повідомляє tsn.ua.