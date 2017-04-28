Майк Тайсон: Володимир Кличко - найкращий супертяж в історії боксу

Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав українця Володимира Кличко кращим суперважковаговиком в історії боксу, повідомляє BoxingNews з посиланням на інтерв'ю Тайсона телеканалу Showtime.

На питання журналіста Джима Грея, яке, на його думку, місце посідає Володимир Кличко в рейтингу найкращих боксерів всіх часів, "Залізний Майк" відповів:

“Послухайте, якщо брати до уваги те, що він робив протягом багатьох років, то він - кращий в історії. Він побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався. Були розкручені супертяжі, які після поразки зникали, і ми про них більше нічого не чули. Володимир же не змінився - він завжди повертався. Я думаю, що він повинен класифікуватися, як великий боєць", - заявив Тайсон.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Володимира Кличка і Ентоні Джошуа пройде ввечері в суботу, 29 квітня на стадіоні "Уемблі".

Наживо цей бій зможуть побачити 90 тисяч глядачів, що є рекордом для боксерських поєдинок у повоєнній Великобританії.