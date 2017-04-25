На розігріві перед боєм Кличко і Джошуа глядачі побачать жіночий бокс

Оголошено розклад вечора боксу на "Уемблі", центральною подією якого стане бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа.

Організатори шоу перед головною подією вечора відправлять на ринг відразу трьох боксерів, які минулого літа представляли Великобританію на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

У першому бою андеркарту Джо Кордіна, який дебютував на профі-рингу минулої суботи, у напівлегкій категорії зустрінеться з Джей Карні. Після Кордіни на ринг вийдуть ще два британських олімпійця – Лоуренс Околи і Джош Келлі.

Після розігріву підуть більш статусні поєдинки: Люк Кемпбелл в бою з Дарлейсом Пересом посперечається за перший рядок у рейтингу WBA в легкій вазі, чемпіон світу за версією WBA в другій найлегшій вазі Скотт Куігг буде захищати свій титул від посягань румуна Віорела Симіона.

Крім того, відбудеться титульний бій серед жінок. Суперзірка жіночого боксу Кеті Тейлор з Ірландії посперечається з Ніною Мейнке (Німеччина) за інтерконтинентальний титул чемпіонки WBA в легкій вазі.

Для британських глядачів бій Кличко-Джошуа покаже телеканал Sky Sports, у США транслювати поєдинок будуть телеканали Showtime і HBO. Очікуваний початок трансляції головного бою в Україні – не раніше опівночі за київським часом.

Нагадаємо, Володимир Кличко і Ентоні Джошуа проведуть поєдинок у найближчу суботу на стадіоні "Уемблі".