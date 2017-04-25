Для бою Кличко - Джошуа створений спеціальний чемпіонський пояс з портретами боксерів (фото)

13:23, 25 квітня 2017
Бокс
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На поясі WBA вигравірувані образи двох боксерів, які зійдуться у рингу 29 квітня.

Бій Ентоні Джошуа та Володимира Кличків відбудеться 29 квітня / izvestia.kiev.ua

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) спеціально для бою між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа створила унікальний чемпіонський пояс. Про це повідомляється в Twitter організації. На поясі вигравірувані образи двох боксерів, які зійдуться у рингу 29 квітня.

Раніше чемпіонський пояс WBA належав скандальному британському боксеру Тайсону Ф'юрі, який був змушений від нього відмовитися. У найближчу суботу Володимир Кличко і Ентоні Джошуа посперечаються за вакантний чемпіонський титул.

Зустріч 41-річного українця і 27-річного британця пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Крім поясу WBA, переможець бою отримає чемпіонський пояс IBF (нині належить Джошуа), а також вакантний пояс IBO.

twitter.com

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Новина в сюжеті: Бій Кличко - Джошуа
Теги: #Кличко#бокс