Для бою Кличко - Джошуа створений спеціальний чемпіонський пояс з портретами боксерів (фото)

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) спеціально для бою між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа створила унікальний чемпіонський пояс. Про це повідомляється в Twitter організації. На поясі вигравірувані образи двох боксерів, які зійдуться у рингу 29 квітня.

Раніше чемпіонський пояс WBA належав скандальному британському боксеру Тайсону Ф'юрі, який був змушений від нього відмовитися. У найближчу суботу Володимир Кличко і Ентоні Джошуа посперечаються за вакантний чемпіонський титул.

Зустріч 41-річного українця і 27-річного британця пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Крім поясу WBA, переможець бою отримає чемпіонський пояс IBF (нині належить Джошуа), а також вакантний пояс IBO.