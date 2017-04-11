У Кличка з'явився новий спаринг-партнер перед боєм з Джошуа

Український боксер Володимир Кличко, якому 29 квітня доведеться зустрітися в рингу з чемпіоном за версією IBF, британським боксером Ентоні Джошуа продовжує підготовку до поєдинку, повідомляє Братство Кличко.

Володимир працює в тренувальному таборі в Гоїнгу, а список його спаринг-партнерів збільшився на ще одного відомого бійця.

Американський супертяж Малік Скотт (38-3-1, 13 КО), в активі якого поєдинки проти Глазкова, Чісори, Томпсона, Вайлдера, Лієпаї і Ортіса, увійшов в число боксерів, які допомагають українцю підготуватися до бою з Джошуа. Фотографію з тренувального табору Кличка Скотт розмістив на своїй сторінці в одній із соціальних мереж. «Щойно закінчили ранкове тренування разом з одержимою Легендою і Джеральдом Вашингтоном», - підписав фото американець.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.