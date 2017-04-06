Кличко: Джошуа міг би бути чемпіоном світу з крос-фіту, але бокс – це тонкий лід

Український боксер Володимир Кличко, якому 29 квітня доведеться зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, дав оцінку поєдинку і свому майбутньому опоненту, повідомляє Братство Кличко з посиланням на британську The Telegraph.

За словами Кличка, у Джошуа багато енергії і бажання заявити про себе, зважаючи на його молодість, а сам українець з великою повагою відноситься до свого суперника. «Він молодий, він хоче заявити про себе. У нього великі м'язи, які дають йому впевненість. Він хоче зносити всіх на своєму шляху. Я з великою повагою ставлюся до Ентоні. Його впертості і фізичним можливостям. Він може боксувати, може піднімати тяжкості, він дуже сильний. Він міг би стати чемпіоном світу з крос-фіту. Я дійсно вважаю, що він може цього досягти. Але крос-фіт – це не бокс. Бокс – солодка наука і тонкий лід», - зауважує українець.

Читайте такожЦіна квитків на бій Кличко – Джошуа на чорному ринку досягла 35 тисяч фунтівЯк зазначив Володимир, він все ще вважає Джошуа «сирим» бійцем, привівши в приклад себе. «Я дуже критично ставлюся до себе, можливо, сама критично налаштована людина у своїй команді. У 41 рік я все ще в деякому сенсі сируватий. Він виразно стає краще, набирає темп, але все ще сирий. Але в будь-якому випадку все відбувається вчасно. Я не хочу чути, що це занадто рано для Джошуа, або занадто пізно для Кличка. Це рівняння з багатьма невідомими, і я з нетерпінням чекаю бою. Я думаю, що цей поєдинок стане великою подією. Сподіваюся, що ми обидва підійдемо до нього без травм, і інших питань також не виникне».

Пожартував Володимир і щодо заяв Джошуа, який зізнавався, що хоче стати мільярдером. «Це теж говорить про великим амбіції Ентоні. Все питання, до сплати податків або після».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.