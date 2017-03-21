Майбутній суперник Кличка зламав машину для вимірювання сили удару (відео)

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, якому незабаром належить зустрітися в рингу з Володимиром Кличком, продемонстрував силу свого удару, повідомляє Братство Кличко.

Британський боксер, який всі свої 18 поєдинків на профі-рингу завершив достроково, підтвердив репутацію панчера – на другий його удар популярний тренажер навіть не зреагував.

Експеримент Джошуа ставив в компанії капітана англійської футбольної команди «Уотфорд» Троя Діні. Після першого удару Ентоні силомір показав цифру 797 (щоправда, незрозуміло, фунтах або кілограмах). Незадоволений результатом Джошуа пробив ще раз: удар був настільки різким і сильним, що машина навіть не зафіксувала міць «пострілу» британця.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.