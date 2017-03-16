Джошуа пройшов курс голкотерапії перед боєм з Кличком (відео)

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа в процесі підготовки до бою з українцем Володимиром Кличком пройшов сеанс голкотерапії, повідомляє DailyMail, публікуючи відео з процедури акупунктури.

Як зазначає видання, для Джошуа це не перша спроба подібним способом поліпшити стан організму: раніше він проходив цю процедуру перед боєм з Еріком Моліною, заявляючи, що отримав 950 голок в тіло. «Це все ще працює», - підписав відео Джошуа. А також подякував свого фізіотерапевту Робу Меддену.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.