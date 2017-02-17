Джошуа: Не чекайте ніяких шоу перед боєм з Кличком

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Ентоні Джошуа, якому належить зустрітися в рингу з українцем Володимиром Кличком, розповів про свою підготовку, відкрив таємниці майбутнього боксерського вечора і розповів, в якому місті хоче провести свій наступний бій, повідомляє Братство Кличко.

У Кельн, на спільну прес-конференцію з Володимиром Кличком Ентоні Джошуа прилетів на приватному літаку. За словами британського боксера, це не його літак. «Він коштує 13 мільйонів, і якщо у вас є стільки зайвих грошей, ви можете придбати його. Я зовсім не готовий до такого кроку», - цитує Джошуа DailyMail. Щоправда, як зізнається Ентоні, подорожувати з комфортом йому подобається. «Це не було так довго, якщо порівнювати з часами, коли я платив 40 пенсів за автобус, щоб дістатися до свого спортзалу, а звідти – на мікроавтобусі до місця наступного бою. Але я не втрачаю почуття реальності. Я був би щасливий приїхати сюди на автобусі або поїзді, але зі мною ще команда, так що довелося робити вибір між літаком і подорожжю по морю».

Читайте такожДжошуа представив свою команду для підготовки до бою з КличкомДжошуа запевнив німецьких журналістів, що після бою з Кличком про нього дізнається весь світ, а також попередив, що не варто чекати від нього барвистих шоу перед виходом у ринг, наприклад, таких, як у Карла Фроча, який з'явився перед уболівальниками на стадіоні у великому червоному автобусі. «Це точно не моє, - заявив Джошуа. – Я просто вийду з роздягальні. Мужик йде на роботу. У Німеччині дійсно можуть не знати мене, або знати про мене мало, але все зміниться після закінчення нашого з Володимиром великого вечора на «Уемблі».

Як розповів британський боксер, його мрія – провести поєдинок в Лас-Вегасі. «Це дуже знакове місце для мене, - зізнався Джошуа. – Там бився Флойд Мейвезер. Майк Тайсон проводив великий бій. Я б теж хотів, щоб мій поєдинок відбувся в цьому місті».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні, на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.