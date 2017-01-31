Чемпіон світу WBO Ломаченко кинув виклик трьом іншим чемпіонам за різними версіями

Чемпіон світу в другій легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко зробив виклик власникам інших поясів у своїй вазі, опублікувавши заклик до потенційних суперників в Instagram.

«Корралес, Берчельт і Девіс. Я скоро прийду за вами», – написав Ломаченко в Instagram.

Читайте такожЛомаченко проведе свій наступний бій 15 квітня - ЗМІВ даний момент Мігель Берчельт володіє чемпіонським поясом WBC, Джервонта Девіс – чемпіон за версією IBF, тоді як Хесраель Корралес – чемпіон за версією WBA.

Ломаченко є чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі з 11 червня 2016 року, коли завоював титул в бою з Романом Мартінесом з Пуерто-Ріко. Перший захист титулу українець провів 26 листопада в Лас-Вегасі, де здобув перемогу в бою з Ніколасом Уолтерсом з Ямайки.