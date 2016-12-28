Новозеландець Паркер викличе переможця дуелі Кличко - Джошуа відразу після бою на "Уемблі"

Чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер може відвідати бій Володимира Кличка і Ентоні Джошуа та викликати переможця на очний поєдинок відразу після бою, повідомляє Xsport з посиланням на The Express.

Про це заявив глава промоутерської компанії Duco Events Девід Хіггінс.

За його словами, новозеландець бажає об'єднати всі титули в суперважкій вазі:

Читайте такожВолодимир Кличко зустрівся напередодні Різдва зі своєю 111-річної фанаткою«Джозеф може прийти на бій Кличка проти Джошуа, щоб викликати переможця на мегабой на «Уемблі» влітку цього року з метою об'єднати пояси. Це те, чого ми хочемо – об'єднати пояси. І ми будемо намагатися це робити. Якщо інші володарі поясів поділяють наші погляди, то це зміцнить суперважкий дивізіон. Будь супертяж, який заслужив свій титул, повинен прагнути до об'єднання. Адже коли пояси у різних людей, то публіка збита з пантелику, не розуміючи, хто ж справжній чемпіон», - зазначив Хіггінс.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".