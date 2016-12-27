Ломаченко став автором найкращого нокауту 2016 року за версією ESPN Deportes
17:07, 27 грудня 2016Бокс
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Український боксер відправив у нокаут Романа Мартінеса.
Експерти оцінили нокаут Ломаченко / facebook.сом
Український боксер Василь Ломаченко був відзначений в ефірі мексиканського телеканалу ESPN Deportes як автор найкращого нокауту 2016 року.
Експертом телеканалу виступив колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес. На його думку, нокаут Ломаченко у бою проти Романа "Рокі" Мартінеса став найяскравішим у минулому році.
Крім того, Маркес назвав Ломаченко найкращим боксером року.
Нагадаємо, в 2016 році Василь Ломаченко провів два бої, вигравши обидва з них. У червні українець переміг кубинця Романа Мартінеса, а в листопаді - ямайця Ніколаса Волтерса.
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