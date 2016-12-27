Ломаченко став автором найкращого нокауту 2016 року за версією ESPN Deportes

Український боксер Василь Ломаченко був відзначений в ефірі мексиканського телеканалу ESPN Deportes як автор найкращого нокауту 2016 року.

Експертом телеканалу виступив колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес. На його думку, нокаут Ломаченко у бою проти Романа "Рокі" Мартінеса став найяскравішим у минулому році.

Крім того, Маркес назвав Ломаченко найкращим боксером року.

Нагадаємо, в 2016 році Василь Ломаченко провів два бої, вигравши обидва з них. У червні українець переміг кубинця Романа Мартінеса, а в листопаді - ямайця Ніколаса Волтерса.