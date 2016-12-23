Володимир Кличко зустрівся напередодні Різдва зі своєю 111-річною фанаткою

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі легендарний українець Володимир Кличко відвідав свою саму літню прихильницю — 111-річну німкеню фрау Смуда, повідомляє Братство Кличко.

Читайте такожПереможець бою Кличко – Джошуа зустрінеться з Луїсом Ортісом"Наша зустріч була загальним різдвяним бажанням. Моя найстарша фанатка фрау Смуда підтвердила, що успіху можна навчитися!", — написав Володимир Кличко на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, мегафайт Кличко - Джошуа за титули чемпіона світу WBA, IBF, IBO запланований на 29 квітня в Лондоні (Англія) на 90-тисячному стадіоні Уемблі. У цьому бою український екс-чемпіон світу намагатиметься повернути собі титул найсильнішого бексера планети.