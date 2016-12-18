"З перемогою, козаче!": Порошенко і Гройсман привітали Усика із захистом чемпіонського титулу (фото, відео)

Так, Порошенко на своїй сторінці у Facebook виклав відео дев'ятого раунду, в якому українець здобув переконливу перемогу технічним нокаутом.

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"Вітаю Олександра Усика з успішним дебютом у США і захистом чемпіонського титулу. З перемогою, козаче!" - написав Порошенко.

"Щиро вітаю українського боксера Олександра Усика з перемогою і захистом титулу чемпіона світу за версією WBO. Так тримати, чемпіоне!", - йдеться у повідомленні Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН, український боксер Олександр Усик сьогодні переміг південноафриканця Табіо Мчуну та захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг).

Протягом поєдинку перевагою на рингу володів українець. Бій завершився технічним нокаутом в дев'ятому раунді, коли після серії ударів Усика південноафриканець впав на поміст, а рефері зупинив зустріч і присудив перемогу українцю.

Ця перемога стала 11-ю у професійній кар'єрі Усика, у тому числі 10-ю - нокаутом.