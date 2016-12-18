Олександр Усик переміг нокаутом південноафриканського боксера Мчуну

Український боксер Олександр Усик сьогодні переміг південноафриканця Табіо Мчуну та захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг).

Читайте такожУсик закликав своїх уболівальників не спати в неділю в 5 ранку (відео)Протягом поєдинку перевагою на рингу володів українець. Бій завершився технічним нокаутом в дев'ятому раунді, коли після серії ударів Усика південноафриканець впав на поміст, а рефері зупинив зустріч і присудив перемогу українцю.

Дана перемога стала 11-ю у професійній кар'єрі Усика, у тому числі 10-ю - нокаутом.