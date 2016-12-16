Усик закликав своїх уболівальників не спати в неділю о 5-й ранку (відео)
11:30, 16 грудня 2016Бокс
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Український чемпіон світу з боксу записав відеозвернення до фанатів напередодні дебютного бою в США.
Усик проведе перший бій в США / klitschko-brothers.com
Український чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до вболівальників, в якому закликав їх не спати найближчої неділі о 5-й ранку, повідомляє Boxing.ua.
Саме в цей час розпочнеться поєдинок Усика з Табісо Мчуну, в якому українець захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO.
Читайте такожУсик: У 2018 році я буду виступати в суперважкій вазіЦей бій стане першим захистом титулу для нашого чемпіона. Крім того, цей бій стане дебютним для Усика в США. Поєдинок відбудеться в Інглвуді.
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