Усик закликав своїх уболівальників не спати в неділю о 5-й ранку (відео)

Український чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до вболівальників, в якому закликав їх не спати найближчої неділі о 5-й ранку, повідомляє Boxing.ua.

Саме в цей час розпочнеться поєдинок Усика з Табісо Мчуну, в якому українець захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO.

Читайте такожУсик: У 2018 році я буду виступати в суперважкій вазіЦей бій стане першим захистом титулу для нашого чемпіона. Крім того, цей бій стане дебютним для Усика в США. Поєдинок відбудеться в Інглвуді.