Бокс, бій за титул чемпіона світу за версією IBF, Джошуа - Моліна: відео онлайн-трансляція

Сьогодні відбудеться вечір боксу із головним боєм за титул чемпіона світу у надважкій вазі (понад 90,7 кг) за версією IBF Ентоні Джошуа (Великобританія) - Ерік Моліна (США).

Ентоні Джошуа, боксер із Гартфордширу, вдруге захищатиме чемпіонський титул у бою проти 34-річного Еріка Моліни. Минулого року Джошуа нокаутував американця Чарльза Мартіна та завоював титул, маючи на той момент лише 32 раунди професійних протистоянь. На рахунку Джошуа – 17 перемог (17 – нокаутом). Ерік Моліна виступає як професіонал з 2007 року. В активі американця 25 перемог, з них 19 – нокаутом. Незважаючи на відсутність поразок у кар'єрі Ентоні Джошуа, Моліна, відомий також за прізвиськом "Барабанщик", заявив, що впевнений у своєму успіху в Манчестері.

Непереможний Джошуа – потенційний суперник Володимира Кличка, який прагне повернути чемпіонські титули, котрі програв Тайсону Ф'юрі. Бій Кличко – Джошуа планувався на грудень, проте українець хотів битися одразу за три титули – WBO, WBA і IBO. Через те, що жодна організація не прийняла рішення про згоду на поєдинок, команда Володимира припинила переговори. Тим часом WBA вже санкціонувала їхній бій, який планується навесні 2017-го. Боксери змагатимуться також за пояс IBO.

Бій Джошуа - Моліна відбудеться на арені "Manchester Arena" у Манчестері, Великобританія. В андеркарті зустрічі за статус офіційного претендента на титул WBC битимуться британці Ділліан Вайт - Дерек Чісора.

Пряма трансляція вечора боксу розпочнеться о 22:15.

ТБ-трансляцію поєдинків проведе телеканал 2+2.