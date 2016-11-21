Десятки тисяч квитків на бій між Кличком і Джошуа розлетяться за кілька годин - промоутер

У квітні у Великобританії відбудеться бій між чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (17-0, 17 KO) та екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком (64-4, 54 КО). Про це заявив промоутер Джошуа Едді Хірн, повідомляє klitschko-brothers.com.

"Я впевнений, що ми продамо 90 тисяч квитків на цей бій протягом кількох годин. Важко уявити собі дуель, яка викличе більший інтерес ЗМІ і вболівальників", - сказав Хірн в інтерв'ю ringpolska.pl.

За його словами, якщо Джошуа переможе Кличка, то далі може зустрітися з Деонтеєм Вайлдером. "Важка вага потребує великих боїв. Якщо Джошуа переможе Кличка, у що я твердо вірю, в кінці серпня я хочу організувати в Британії його бій з Деонтеєм Вайлдером", - додав Хирн.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа свій наступний поєдинок проведе 10 грудня в Манчестері. Його суперником буде американець Ерік Моліна (25-3, 19 KO).

Раніше бій між Джошуа і Кличко санкціонувала Всесвітня боксерська асоціація (WBA). Таким чином, на кону цього бою можуть бути виставлені три пояси - за версіями WBA, IBF і IBO.