Український боксер Гвоздик переміг малавійця Чілембу

Український боксер Олександр Гвоздик, який виступає в напівважкій вазі, минулої ночі в Лас-Вегасі здобув перемогу над малавійцем Айзеком Чілембою.

Гвоздик володів перевагою впродовж більшої частини поєдинку, але бій був зупинений через травму правої руки його суперника. Чилемба відмовився від продовження боротьби перед 9-м раундом, і рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Ця перемога стала 12-й для Гвоздика на професійному рингу - 10 з них призер Олімпіади-2012 в Лондоні здобув нокаутом.

Також зазначимо, що даний бій проходив в андеркарті головного поєдинку ночі між росіянином Сергієм Ковальовим та американцем Андре Вордом. Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ворд, завдавши Ковальову першої поразки в кар'єрі.