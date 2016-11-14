Бій між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа можуть оголосити до кінця року

Боксерський бій між українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією WBA британцем Ентоні Джошуа може бути оголошений до кінця 2016 року. Так вважає виконавчий директор промоутерської компанії братів Кличків К2 Promotions Том Леффлер, повідомляє Klitschko-brothers.

За його словами, зараз потрібно дочекатися бою Джошуа проти американця Еріка Моліни 10 грудня, а тільки після цього думати про відновлення переговорів щодо поєдинку з українцем.

"У боксі не можна недооцінювати нікого, так як не можна будувати довгострокові плани, тому що все може змінитися одним ударом. Спершу Джошуа повинен перемогти Моліну, а потім вже будуть відновлені переговори про бій з Володимиром", - заявив Лефлера.

"Але я думаю, що підтвердження цього поєдинку (Кличка проти Джошуа - ред.) може відбутися вже в цьому році", - додав промоутер.

Нагадаємо, раніше WBA санкціонувала бій Кличка і Джошуа, на кон якого готова виставити свій пояс "суперчемпіона".