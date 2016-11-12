Бокс, бій за звання Інтерконтинентального чемпіона WBA, Луїс Ортіс - Малік Скот: відео онлайн-трансляція

У суботу, 12 листопада, в Монте-Карло відбудеться вечір боксу, головним поєдинком якого стане чемпіонський бій за версією WBA у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) Луїса Ортіса (Куба) та Маліка Скота (США).

Луїс Ортіс битиметься за вакантний титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA. Спочатку боксер мав зустрітися з камерунцем Карлосом Такамом, але останній відмовився від бою. 12-раундовий поєдинок кубинець, відомий також за прізвиськом "Кінг-Конг", проведе проти 35-річного Маліка Скота. Американський боксер провів вже 41 поєдинок на професійному ринзі, але лише один із цих боїв був титульним. Останній раз Скот виступав у жовтні 2015 року, коли переміг Тоні Томпсона одноголосним рішенням суддів. Ортіс також проводив бій проти американського ветерана Томпсона у березні цього року, але на відміну від Скота, зміг нокаутувати противника у 6-му раунді. До речі, кубинець став лише другим боксером, котрий зміг нокаутувати Томпсона. До цього це вдалося Володимиру Кличку, з яким амбіційний Ортіс планує зустрітися найближчим часом.

Непереможний Луїс Ортіс має перевагу над суперником, адже не програв жодного поєдинку. На рахунку Маліка Скота - 2 поразки на професійному ринзі. Кубинець загалом виграв 25 боїв (22 – нокаутом), в активі американця 38 перемог, з них 13 – нокаутом, також один поєдинок він завершив внічию.

Для Луїса Ортіса це буде перший бій у межах співробітництва з британською промоутерською компанією Едді Хірна "Matchroom Boxing", а також перший поєдинок у Європі. Бій Ортіс – Скот відбудеться на арені "Зіркової Зали" у Монте-Карло, Монако.

Пряма трансляція розпочнеться у суботу, 12 листопада, о 23:00.

ТБ-трансляція - на телеканалі 2+2.