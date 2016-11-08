Суперник Усика відмовився від титульного бою за звання чемпіона WBO

Боснійський боксер Дамір Бельйо (22-0, 18 КО), який мав стати суперником чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександра Усика (10-0, 9 КО) в його першому захисті титулу, наміченому на 17 грудня, прийняв рішення відмовитися від бою з українцем, повідомляє Boxingnews.

Бельйо пояснив свою відмову тим, що знаходиться в поганій фізичній формі, і не встигне як слід підготуватися до бою.

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“Ви не уявляєте, що значить для мене відмовитися від цього бою... від шансу стати чемпіоном світу і величезних грошей. Але я не можу собі дозволити боксувати за титул чемпіона світу в такому стані. Навіть не знаю, як жити з тим, що я втрачаю через цю відмову... Сподіваюся, наступного року я отримаю ще один шанс", — заявив Бельйо.

4 листопада було офіційно підтверджено проведення титульного бою Усик - Бельйо. Тепер українцю доведеться шукати нового суперника на бій, який запланований на 17 грудня.