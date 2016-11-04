Бій Кличко - Джошуа планують провести на легендарному стадіоні "Вемблі"

Бій екс-чемпіона світу за чотирма версіями в суперважкій вазі українця Володимира Кличка з чинним чемпіоном світу за версією IBF в цій же ваговій категорії британцем Ентоні Джошуа може пройти на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні, повідомляє Boxing News, з посиланням на коментар телеканалу Sky Sports промоутера Джошуа Едді Херна.

Арена у столиці Великобританії вміщує 90 тисяч глядачів.

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За словами Херна, проведення цього бою на "Вемблі" було б ідеальним варіантом, хоча існують погодні ризики - дощ, гроза. Тому як альтернативний варіант, розглядається і 75-тисячний стадіон "Міленіум" в Кардіффі, який оснащений розсувним дахом, який, при необхідності, може повністю закрити арену на випадок складних погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада WBA санционировала бій за титул "суперчемпіона" між Кличком і Джошуа. Поєдинок може відбутися навесні 2017 року.