Промоутер боксера Джошуа: "Кличко надав перевагу більш легкому бою"

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Ентоні Джошуа розчарований рішенням українського боксера Володимира Кличка відмовитися від поєдинку з ним на користь австралійця Лукаса Брауна. Про це в інтерв'ю boxingscene.com розповів промоутер британця Едді Хірн.

"Думаю, Кличко віддав нам більш легкий бій за титул WBA", - заявив агент.

"Я не думаю, що він зараз знаходиться в положенні, в якому його цікавлять гроші. Кращий для нього бій у фінансовому плані був з Ентоні Джошуа. Контакт на наш бій більше приблизно на 5 мільйонів доларів, ніж на бої з Лукасом Брауном або Олександром Устиновим, але хіба це різниця?", - додав промоутер.

Нагадаємо, раніше Кличко вирішив зустрітися в ринзі з австралійцем Лукасом Брауном, оскільки у цьому бою можна розіграти чемпіонський пояс WBA, який українець вважає найпрестижнішим.