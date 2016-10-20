Володимир Кличко проведе наступний бій з австралійцем Брауном - ЗМІ

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко проведе свій наступний бій проти австралійського суперважкоатлета Лукаса Брауна, повідомляє BoxingScene, посилаючись на власні джерела в Німеччині.

Поєдинок відбудеться 10 грудня в Гамбурзі. Там боксери розіграють два чемпіонські пояса за версіями WBA та IBO.

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Нагадаємо, раніше планувалося, що Кличко проведе бій проти діючого чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа. Однак, оскільки WBA не бажала поставити на кон цієї зустрічі свій титул чемпіона, українець став ініціатором зриву переговорів.

У той же час, WBA погодилася поставити пояс на кон бою Кличко - Браун, оскільки австралієць був першим обов'язковим претендентом на його завоювання після того, як казах Руслан Чагаєв, який володів титулом, завершив кар'єру.

"Титул WBA найстаріший і для мене найпрестижніший", - заявив Кличко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Ентоні Джошуа може 10 грудня провести бій з болгарином Кубратом Пулєвим. Як стверджував раніше промоутер Кличків Бернд Бенте, якщо українець і британець виграють у своїх суперників в грудні, вони можуть повернутися до переговорів про бій.