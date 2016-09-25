Ф'юрі можуть відсторонити від боксу на чотири роки через допінг-тест - ЗМІ

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився пройти тест на допінг, через що може отримати дискваліфікацію. Про це повідомляє Mirror, посилаючись на власне джерело.

За словами джерела, протягом останніх тижнів боксера кілька разів відвідували представники Британського антидопінгового агентства (UKAD), але кожен раз Ф'юрі відповідав: "Ідіть до біса".

Перевірка на допінг була необхідною умовою перед боєм Ф'юрі з Володимиром Кличком.

Видання також зазначає, що відмова Ф'юрі пройти допінг-тест може спричинити дискваліфікацію боксера на чотири роки. При цьому, поки що сторона Ф'юрі і UKAD відмовляються давати коментарі з цього приводу.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі вдруге скасував бій проти Володимира Кличка. Британські ЗМІ вважають, що це сталося через депресію британського боксера.