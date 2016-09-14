Кличко ніколи не думав про завершення кар'єри після поразки від Ф'юрі

Екс-чемпіон світу український суперважковаговик Володимир Кличко заявив, що йому не приходили думки про завершення спортивної кар'єри після поразки від британця Тайсона Ф'юрі і він має намір повернути назад свої чемпіонські пояси, повідомляє Братство Кличко.

"Я ніколи не думав про завершення кар'єри після поразки від Ф'юрі. Так, з'являлися думки, що може бути це тільки сон, мені сниться, що я втратив свої пояси, але за перші дні я усвідомив всю ситуацію, зрозумів, що катастрофи немає і просто скористався наявними пунктом контракту про проведення реваншу", — заявив Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, матч-реванш Кличко — Ф'юрі відбудеться 29 жовтня в Манчестері (Англія).