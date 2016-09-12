Кличко перед боєм з Ф'юрі: "Відчуваю себе набагато краще, коли натовп налаштований проти мене"

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO Володимир Кличко під час прес-конференції в Лондоні заявив, що дуже чекає повторного бою з Тайсоном Ф'юрі та рішуче налаштований на те, щоб повернути собі чемпіонський титул. Слова українського боксера наводить сайт XSport.ua.

"Мені дуже подобається ситуація, в якій я зараз перебуваю. Мені дуже подобається випробування, яке стоїть переді мною. Бій, який відбувся у листопаді, став для мене чудовим досвідом і неймовірною мотивацією для подальшої роботи. Я зосереджений на своїй меті, і я маю намір повернути свої титули", - заявив Кличко.

Він також відзначив відсутність Ф'юрі на прес-конференції, додавши, що головне - щоб британець вчасно з'явився не в залі для ЗМІ, а на рингу.

"Ф'юрі зараз немає на прес-конференції, але я сподіваюся, що ми зустрінемося з ним на рингу. Хоча я не здивуюся, якщо він раптом з'явиться з нізвідки, почне співати якісь пісні і скакати в костюмі Бетмена.

Я прекрасно розумію, коли в житті спортсмена трапляються травми, коли він не може прийти через сімейні обставин або інші події в житті. Я все розумію, і я чекатиму стільки, скільки знадобиться. Це буде непросте протистояння. Я жадаю помсти. Я чекаю цього поєдинку, а не чергової зустрічі на прес-конференції. Я бажаю команді Ф'юрі успіхів і успішної підготовки до наступної зустрічі", - сказав український боксер.

Кличко також зазначив, що він сповнений азарту від того, що боксуватиме в Манчестері перед глядачами, які будуть вболівати не за нього, а за Ф'юрі.

"Я не хвилююся через майбутній бій. Ви знаєте, у мене була досить велика перерва в кар'єрі, не було таких сильних суперників. Я давно не боровся, захищаючи попередні титули. Але, у всякому разі, я готовий до бою з Ф'юрі. Я зробив висновки з часів попередньої зустрічі. Я сповнений азарту і з нетерпінням чекаю нашого поєдинку. Що б не сталося на рингу, я готовий до цього і зустріну це з високо піднятою головою. У мене є мета, все інше – другорядне, і мене не хвилює.

Одного разу я боксував у Німеччині проти німця Акселя Шульца, який користувався неймовірною підтримкою місцевих уболівальників. Десь 95% глядачів були проти мене. Тим не менш, я відчував себе набагато краще, коли натовп був налаштований проти мене. Це мене мотивувало і заводило. Я обожнюю це відчуття. Я готовий боксувати не вдома", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі має відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".