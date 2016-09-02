Ф'юрі запропонував контракт, за яким заробить в 4 рази більше Кличка

Команда британського боксера Тайсона Ф'юрі хоче в односторонньому порядку переглянути умови контракту, який був підписаний ще минулого року, повідомляє Sport.ua.

У підписаному контракті на бій Володимир Кличко – Тайсон Ф`юрі, що відбувся в 2015 році, був пункт про матч-реванш у разі поразки Володимира. Там були чітко прописані умови проведення матчу-реваншу, в тому числі фінансові. Але цього року команда британця запропонувала їх переглянути. За інформацією видання, сторона Ф'юрі наполягала на розподіл доходів з бою 80 на 20% на свою користь. Тобто, на їх думку, Ф'юрі повинен був отримати гонорар у чотири рази більше, ніж Кличко.

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Юридичних прецедентів для цього не було – є підписаний контракт, у якому все чітко прописано. Команда Кличка була вкрай здивована таким ультиматумом. Судячи з усього, відповіддю на нього і стало відео-звернення Володимира на своїх офіційних каналах в соцмережах про подачу судового позову на команду Тайсона Ф'юрі. Навіть педантичний менеджер Володимира німець Берндт Бенте з цього приводу висловився цілком конкретно: «Ці умови є абсолютно неприйнятними».

Найбільш імовірним результатом, у разі якщо команда Ф'юрі не повернеться до реалій, залишається судова тяганина. В такому випадку Кличко-молодший може позбавити суперника чемпіонських поясів без бою. Тим не менш, залишається надія на те, що контракт на старих умовах все ж таки буде підписаний і бій відбудеться у запланований час.

Орієнтовною датою поєдинку поки залишається 29 жовтня, місцем проведення – Манчестер.