Організатори бою Усик - Гловацький оприлюднили проморолик титульного поєдинку (відео)

Компанія KnockOut Promotions опублікувала промо-ролик бою за титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі між володарем пояса поляком Кшиштофом Гловацьким і українцем Олександром Усиком, повідомляє BoxingUA.

Компанія KnockOut Promotions є співорганізатором бою разом з українською компанією братів Кличків K2 Promotions Ukraine.

У вересні 2016 року в Польщі відбудеться один з найбільш очікуваних поєдинків року між Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO у важкій вазі, першим номером рейтингу WBO, Олександром Усиком (9-0, 9 КО) і Чемпіоном світу WBO у важкій вазі Кшиштофом Гловацьким (26-0, 16 KO).

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9 червня в Нью-Йорку згідно з рішенням Всесвітньої боксерської організації (WBO) повинні були відбудуться промоутерські торги, однак після тривалих переговорів сторонам вдалося прийти до угоди до призначеної дати.

Як повідомляв УНІАН, бій відбудеться 17 вересня у Гданську.