Ф'юрі: "Спочатку я знесу Кличкові щелепу, а потім поїду в Нью-Йорк пити пиво та віскі"

Чемпіон світу з боксу за версіями IBO, WBO і WBA в суперважкій ваговій категорії, британець Тайсон Ф'юрі знову заявив, що поб'є Володимира Кличка в бою-реванші. Про це повідомляє boxingscene.com.

"Я геній ігор розуму, найкращий психолог у світі. Я перевершив доктора наук в іграх розуму. Кличко - доктор психології, і я побив його в його грі. І хто я після цього? Професор! Все, що я роблю, я роблю зі смислом, а не для розваги", - заявив Ф'юрі.

Британець також заявив, що після перемоги над Кличком в першому матчі він вже затьмарив чемпіонів світу минулих років.

Читайте такожФ'юрі відновив підготовку до бою-реваншу з Кличком"Мене не цікавить спадщина, мене цікавить кількість нулів на моєму банківському рахунку і насолода життям. Є дуже багато великих імен, але я найвеличніший серед них. Я, Тайсон Ф'юрі", - вважає боксер.

Крім того, він відповів на питання, що буде робити після бою-реваншу з Кличком.

"Спершу я знесу Кличко щелепу. Ви будете підбирати його ребра з підлоги. Я знову виграю. А потім я поїду в Нью-Йорк, де вип'ю весь Guinness і віскі. Після цього поїду в Орландо, щоб провести час з дітьми і дружиною", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличком має відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".