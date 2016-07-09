Двоє українських боксерів вибороли ліцензію на Олімпіаду на останньому кваліфікаційному турнірі

У Варгасі (Венесуела) завершився останній етап відбору до Олімпійських ігор-2016 у боксі, де олімпійські ліцензії для України вибороли Денис Солоненко та Володимир Матвійчук, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації боксу AIBA.

Денис Солоненко отримав ліцензію без бою через те, що його суперник по вирішальному поєдинку за 3-е місце з Польщі Матеуш Трік напередодні в півфіналі потрапив у нокаут і відмовився від продовження боротьби на турнірі.

У свою чергу, Володимир Матвійчук повинен був провести вирішальний бій з Карлосом Аквіньо з Аргентини, але суперник також відмовився виходити на ринг. Перемога й путівка на Ігри знову дісталися українцю без бою.

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Ще двоє українських боксерів програли і втратили останні шанси потрапити на Олімпіаду. Максим Фатіч проводив поєдинок з колумбійцем Сембером Авілой Сегуром і поступився за очками - 0:3 (27:30, 27:30, 27:30). А суперважковаговик Ростислав Архипенко у вирішальному бою поступився місцевому боксеру з Венесуели Едгару Муньйосу Мате - 0:3 (28:29, 28:29, 28:29).

Таким чином, на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро відправляться чотири українські боксери. Крім Солоненко і Матвійчука раніше путівки на Ігри завоювали Микола Буценко та Дмитро Митрофанов. У жіночому боксерському турнірі в Ріо Україну представить одна спортсменка - Тетяна Коб.