Кіра Макогоненко завоювала золото "Кубка Балтійського моря".

14-річна українська спортсменка Кіра Макогоненко виграла золото міжнародного турніру з боксу "Кубок Балтійського моря", який проходив у Німеччині.

У фінальному поєдинку вагової категорії 48 кг українка перемогла Жолле Хейєр з Саудівської Аравії.

Перемогу на турнірі юна спортсменка присвятила українським воїнам і патріотам, які захищають Україну від російських окупантів.

"Хочу подякувати Господу за цю перемогу. Цю перемогу я присвячую ЗСУ, Головному управлінню розвідки, всім патріотам нашої країни, і особисто Сергію Величко і всім харківським патріотам, які захищають суверенітет України. Слава Україні", - написала Кіра Макогоненко у своєму Instagram.

Варто відзначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кіра допомагала плести маскувальні сітки для українських військових.

Кіра Макогоненко: цікаві факти та досягнення в кар'єрі

Батько Кіри - чемпіон України та світу з боксу та кікбоксингу Артем Макогоненко.

У 2018-му році у віці 10 років Макогоненко виграла міжнародний турнір з боксу Кубок Берліна.

У серпні 2021 року Кіра Макогоненко виграла чемпіонат Європи з боксу, який проходив у Сараєво. У фіналі змагання українка здолала росіянку Анастасію Панєчкіну.

Незважаючи на свій юний вік, Кіра має велику популярність в Instagram (понад 150 тисяч підписників) і стала обличчям бренду Nike.

Кіра часто брала участь в різних змаганнях в спортивному одязі рожевого кольору. Через її швидкість і спритність отримала прізвисько "Рожева пантера".

Кіра Макогоненко побила рекорд знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, який під час карантину запустив челендж "Living Room Cup", зробивши 142 підняття корпусу за 45 секунд. Юна українка за цей же час зробила 158 підняттів.

Головна мрія Кіри Макогоненко - виграти Олімпійські ігри.

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