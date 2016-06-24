Бій Кличко - Ф'юрі буде перенесений через травму британця

Тренер і дядько чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі оголосив про скасування бою за звання чемпіона світу проти українця Володимира Кличка, який повинен був відбутися за два тижні в Манчестері, повідомляється в Twitter Пітера Ф'юрі.

Ф'юрі отримав травму ноги. Імовірно, бій буде відкладено до жовтня.

"Мені дуже шкода, що бій не відбудеться. Причина - травма. Насамперед, дуже шкода фанів, які з нетерпінням чекали на цей бій. Ми оголосимо про нову дату бою найближчим часом", - написав Ф'юрі-старший.

Пізніше він додав, що місцем проведення бою залишається та ж арена в Манчестері, яка була спочатку заявлена на бій.

Бій-реванш Ф'юрі-Кличко повинен був відбутися 9 липня в Манчестері. Володимир Кличко програв усі свої титули чемпіона світу в бою проти Ф'юрі в листопаді 2015 року одноголосним рішенням суддів за очками.