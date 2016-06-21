IBF дискваліфікує боксерів-професіоналів, які візьмуть участь в Іграх-2016

Міжнародна боксерська федерація (IBF) прийняла рішення про дискваліфікацію терміном на один рік всіх боксерів-професіоналів, які візьмуть участь в Олімпійських Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, куди вперше в історії олімпійського руху будуть допущені боксери-професіонали, повідомляє Boxingnews.

Дискваліфікація буде стосуватися як чемпіонів, які будуть позбавлені своїх титулів, так і боксерів, які входять у рейтинг - вони будуть виключені з рейтингу IBF терміном на один рік.

Раніше подібне рішення прийняла інша організація - WBC.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня. Ігри стануть першими, які відбудуться в Південній Америці.