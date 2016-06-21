IBF дискваліфікує боксерів-професіоналів, які візьмуть участь в Іграх-2016
10:21, 21 червня 2016Бокс
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Спортсменів дискваліфікують терміном на один рік.
sport-xl.org
Міжнародна боксерська федерація (IBF) прийняла рішення про дискваліфікацію терміном на один рік всіх боксерів-професіоналів, які візьмуть участь в Олімпійських Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, куди вперше в історії олімпійського руху будуть допущені боксери-професіонали, повідомляє Boxingnews.
Дискваліфікація буде стосуватися як чемпіонів, які будуть позбавлені своїх титулів, так і боксерів, які входять у рейтинг - вони будуть виключені з рейтингу IBF терміном на один рік.
Раніше подібне рішення прийняла інша організація - WBC.
Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня. Ігри стануть першими, які відбудуться в Південній Америці.
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