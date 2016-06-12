Ломаченко: "Я радий, що виграю бої для своєї країни"

Український боксер Василь Ломаченко, який минулої ночі став чемпіоном світу за версією WBO в першій легкій вазі (до 59 кг), заявив, що зробив це для своєї країни. Про це повідомляє boxing.ua.

"Я дуже радий, що зробив таку річ, потрапив в історію боксу. Найприємніше те, що всі дізнаються про країни зі спорту. Це візитна картка країни. Я радий, що роблю це для своєї країни. Радий, що про неї говорять завдяки спорту", - заявив Ломаченко.

Свою перемогу хочу присвятити великого, того, кого ніхто не зможе перевершити – Мохаммеду Алі. Великий, це для тебе", – сказав український боксер.

Ломаченко також додав, що далі хоче битися на рингу з іменитими спортсменами.

"Що стосується боксу, то це питання до промоутера. Я готовий до всього. Я хотів би, щоб запропонували якесь велике ім'я, хороший бій, який мене розвиватиме. Якщо ви помітили, що найкращі бої проходять з боксерами найвищого рівня. Я хотів би боксувати з великим ім'ям. Зачекаємо", – заявив Ломаченко.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі Ломаченко у п'ятому раунді нокаутував пуерторіканця Романа Мартінеса.

При цьому українець встановив рекорд: він став першим спортсменом, який провів найменшу кількість боїв перед тим, як завоювати чемпіонський титул у двох вагових категоріях.