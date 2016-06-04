Помер легендарний боксер Мохаммед Алі

Він помер в лікарні в Феніксі, штат Арізона, куди був доставлений два дні тому з респіраторним захворюванням. Цьому передували більш ніж 30 років боротьби з хворобою Паркінсона, йдеться в повідомленні його родичів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Алі був єдиним боксером, тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже двадцятирічну спортивну кар'єру він виграв 56 поєдинків, 37 з яких закінчилися нокаутом.

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У 1978 році, в розпал холодної війни Мохаммед Алі побував у Радянському Союзі на запрошення Спорткомітету СРСР.

Восени 1976 року Алі заявив, що вирішив залишити великий спорт і присвятити себе релігії.

Алі був одружений чотири рази, у нього шестеро дітей (четверо від другого шлюбу і двоє від третього).