Кличко показав, як готується до бою з Ф'юрі (відео)

Український суперважкоатлет Володимир Кличко продовжує підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 9 липня в Манчестері (Англія), повідомляє Братство Кличко.

"Це буде мій перший бій в Англії з 2000-го року, коли я переміг нокаутом в Лондоні Монте Барретта. Я з великим нетерпінням чекаю бою в Манчестері на цій арені, хоча багато вболівальників і не будуть на моєму боці. Манчестер, — я готовий! Зараз більше, ніж коли-небудь!" — зазначає Володимир.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року українець поступився всіма своїми титулами чемпіона світу британцеві за очками - одноголосним рішенням суддів.