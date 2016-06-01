Український боксер Ломаченко: "Я в усьому кращий за Мартінеса"

За тиждень до чемпіонського поєдинку з володарем титулу WBO у вазі до 59 кг Романом Мартінесом українець Василь Ломаченко поділився своїми роздумами на тему майбутньої зустрічі та подальшого майбутнього, повідомляє SportArena з посиланням на The Los Angeles Times.

Вже 11 червня Василь Ломаченко може встановити рекорд по найбільш короткому шляху до чемпіонства у двох вагових категоріях. Для цього йому необхідно перемогти чемпіона світу за версією WBO у 2-ій напівлегкій вазі Романа Мартінеса.

«Може бути, з мого боку це нескромно, але, думаю, я в усьому кращий, ніж він. По-перше, він вже віковий боєць. По-друге, він повільний. Так, він досвідчений і жорстко б'є. Так, він створював проблеми для багатьох бійців, з якими бився, і багатьох відправляв на настил, але, тим не менше...», — заявив українець.

Ломаченко буде присутній в рингсайді поєдинку 4 червня між чемпіоном WBC у 2-ій напівлегкій вазі Франсиско Варгасом (23-0-1, 17 КО) і Орландо Салідо (43-13-3, 30 КО). Мексиканець вже заявив, що тижнем пізніше відвідає бій Василя. Дворазовий олімпійський чемпіон хоче взяти реванш за єдину поразку в кар'єрі.

«Зараз у мене дві думки в голові. Перша — добре виступити і відібрати титул 11 червня. Друга — хочу, щоб Салідо переміг Варгаса і ми організували об'єднавчий реванш».

Багатьох зараз цікавить питання, в якій вазі продовжить виступи нинішній чемпіон WBO у напівлегкій ваговій категорії.

«Все буде залежати від того, як пройдуть бої 4 та 11 червня. Після цього у мене вже буде вимальовуватися стратегія стосовно мого майбутнього в тому чи іншому вазі».

На питання про те, що значить для нього слова Боба Арума про те, що з часів Мохаммеда Алі він не пам'ятає боксера з такою приголомшливою технікою та майстерністю, українець відповів наступне:

«Я якось вже говорив, що намагаюся писати картини в рингу. Переконаний, що за один бій можна показати весь свій арсенал — кращі якості атаки і кращі прийоми захисту. Мені лестить похвала Боба Арума, але потрібні бої, щоб виправдати видані їм аванси».