Кличко про протистояння з Ф'юрі: "Дуже соромно, що програв перший бій"

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-4, 53 КО) пояснив, чому другий бій з володарем поясів за версіями IBO/WBA/WBO Тайсоном Ф'юрі (25-0, 18 КО) складеться інакше, повідомляє SportArena з посиланням на Boxingnewsonline.

«Дуже соромно, що програв перший бій. Це не той суперник, якого можна дивитися і пишатися. Його заяви мене засмутили. Я перебуваю на місії. Не буду дивитися далі Тайсона Ф'юрі. Ніякого повторення історії не буде. Я не збираюся відбувати номер».

«Вік є просто числом, не більше того. Вже 26 років триває моя кар'єра, я не скаржуся на здоров'я і здатний продовжувати боротьбу. Мені 40 років і все чудово. Дуже радий вийти на ринг в Манчестері, вдома у Ф'юрі, хоча я очікував, що його буде підтримувати куди більша кількість фанатів. Віддаю перевагу тому, аби битися тут, а не в Німеччині чи Україні. Це додаткова мотивація для мене. З нетерпінням чекаю можливості помститися».

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«Як я вже говорив, багато чого зміниться в цей раз. Підсумковий результат буде іншим, чемпіон буде іншим».

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері на 21-тисячній Manchester Arena.