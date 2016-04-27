Ф'юрі спробував присоромити Кличко: "Ти програв бій товстуну"

Британський чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі напередодні бою з Володимиром Кличко знову відзначився скандальними заявами, повідомляють видання fightnews.com і boxingscene.com.

"Я ненавиджу бокс і все, що з ним пов'язано - тренування, розмови з усіма вами, ідіотами. Я б хотів зараз бути вдома з моїми дітьми і їсти шоколадки. Я тут лише для того, щоб заробити гроші за допомогою декількох ударів. Я навіть не живу так, як має жити спортсмен. Просто ганьба називати мене спортсменом", - заявив Ф'юрі.

Після цих слів британець встав і зняв з себе сорочку, щоб показати свій живіт. "Товстун побив тебе", - сказав Ф'юрі українцю.

"Жирний як свиня, 200-кілограмовий, - оцінив він сам себе, - але я можу побити Кличка тут і зараз. Товстун досить розумний і завжди може знайти спосіб, щоб виграти!".

Ф'юрі також пояснив, чому вибирає таку лінію своєї поведінки перед боксерськими поєдинками.

"Я виступаюча мавпочка. Я обрав роль лиходія, тому що люди хочуть це бачити. Якщо я тут просто буду сидіти і роздавати ці чортові інтерв'ю, ніхто з вас не буде отримувати гроші. Так що я роблю це для всіх вас", - звернувся боксер до журналістів.

Нагадаємо, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в Манчестері 9 липня.