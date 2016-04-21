Український чемпіон світу Постол проведе об'єднувальний бій з Кроуфордом 23 липня
14:00, 21 квітня 2016Бокс
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Бій пройде в Лас-Вегасі.
Постол битиметься за другий титул 23 липня / vk.com/terence_crawford
Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд підписав контракт на поєдинок проти чемпіона WBC в цій вазі українця Віктора Постола, повідомляє Allboxing.ru з посиланням на промоутера боксерів Боба Арума.
За його словами, незабаром контракт також підпише Віктор Постол, і цей бій відбудеться 23 липня в комплексі MGM Grand (Лас-Вегас, США). Вечір боксу буде показаний в прямому ефірі американського телеканалу HBO через систему платних трансляцій PPV.
Як повідомляли ЗМІ, близько тижня тому менеджер Постола Вадим Корнілов зазначав, що практично всі деталі цього бою вже узгоджені.
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