Український чемпіон світу Постол проведе об'єднувальний бій з Кроуфордом 23 липня

Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд підписав контракт на поєдинок проти чемпіона WBC в цій вазі українця Віктора Постола, повідомляє Allboxing.ru з посиланням на промоутера боксерів Боба Арума.

За його словами, незабаром контракт також підпише Віктор Постол, і цей бій відбудеться 23 липня в комплексі MGM Grand (Лас-Вегас, США). Вечір боксу буде показаний в прямому ефірі американського телеканалу HBO через систему платних трансляцій PPV.

Як повідомляли ЗМІ, близько тижня тому менеджер Постола Вадим Корнілов зазначав, що практично всі деталі цього бою вже узгоджені.