Тайсон Ф'юрі виступив в ролі дівчини, яка виносить на ринг табличку з номером раунду (відео)

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA/WBO/IBO Тайсон Ф'юрі поки тривають переговори про його реванш з Володимиром Кличко продовжує розважати публіку епатажною поведінкою, повідомляє Братство Кличко.

Бій кузена Тайсона Хьюї Ф'юрі з Домініком Гуінном проходив при напівпорожніх трибунах і "Циганський барон" вирішив повеселити глядачів, виступивши в ролі Ring Girl, винісши табличку з номером раунду.

"Відпрацював" Тайсон сумлінно, старанно копіюючи рухи дівчат. Що стосується бою, то Хьюї Ф'юрі впевнено переміг Домініка Гуінна одноголосним рішенням суддів.