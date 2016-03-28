Тайсон Ф'юрі виступив в ролі дівчини, яка виносить на ринг табличку з номером раунду (відео)
14:50, 28 березня 2016Бокс
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Суперник Кличка спробував себе у ролі Ring Girl
REUTERS
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA/WBO/IBO Тайсон Ф'юрі поки тривають переговори про його реванш з Володимиром Кличко продовжує розважати публіку епатажною поведінкою, повідомляє Братство Кличко.
Бій кузена Тайсона Хьюї Ф'юрі з Домініком Гуінном проходив при напівпорожніх трибунах і "Циганський барон" вирішив повеселити глядачів, виступивши в ролі Ring Girl, винісши табличку з номером раунду.
"Відпрацював" Тайсон сумлінно, старанно копіюючи рухи дівчат. Що стосується бою, то Хьюї Ф'юрі впевнено переміг Домініка Гуінна одноголосним рішенням суддів.
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