Бій-реванш між Кличком і Ф'юрі може відбутися в Англії

Як повідомляє The Telegraph, про це заявив тренер британця Пітер Ф'юрі, пише "Гордон".

Читайте такожКличко не думає про участь в Олімпіаді-2016 - тільки про реванш з Ф'юрі

"Зараз найбільш вірогідною датою є липень, і я сподіваюся, що бій пройде в Англії. Мік Хеннессі працює з командою Кличка цілодобово. Кличко готовий приїхати в Англію. Думаю, в квітні про це буде оголошено офіційно", – сказав він.

За даними видання, переговори між представниками боксерів затягнулися, тому що їм потрібно було знайти дату, яка б влаштувала три телеканали – HBO, Sky і RTL, які купили права на трансляцію.

Два тижні тому британська The Mirror повідомляла, що бій Кличко-Вах може пройти в Австрії.

Читайте такожКличко закликав розвінчувати поширені РФ у Нідерландах міфи про асоціацію України та ЄС

Ф'юрі за результатами бою з Володимиром Кличком 28 листопада 2015 року став володарем поясів чемпіона світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Титулу IBF Тайсона Ф'юрі незабаром позбавили через відмову від бою з обов'язковим претендентом на цей титул українцем В'ячеславом Глазковим. Замість цього 27-річний британець підписав угоду про бій-реванш з Кличком.