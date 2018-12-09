Перемога Ломаченка над Педрасою: повне відео бою

Для українця це був 13-й бій та 12-та перемога в кар'єрі.

У Нью-Йорку завершився об'єднавчий бій за звання чемпіона світу з боксу в легкій вазі, в якому українець Василь Ломаченко переміг пуерторіканця Хосе Педрасу. Відео бою з'явилося в мережі.

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Зустріч відбулася у знаменитому залі Madison Square Garden. У поєдинку розігрувалися пояси чемпіона світу відразу за двома престижними версіями WBA Super (перший захист Ломаченка) і WBO (перший захист Педраси), а також пояс журналу The Ring.

Перша половина поєдинку пройшла у приблизно рівній тактичній боротьбі, але з 6 раунду перевага Ломаченка у швидкості отримала вирішальне значення. В 11 раунді Педраса двічі опинився в нокдауні.

Українець так і не зміг нокаутувати пуерторіканця в останньому раунді, однак підсумок бою за рішенням суддів був очевидним: усі три арбітри винесли рішення на користь українського чемпіона з великою перевагою.

Для українця це був 13-й бій та 12-та перемога в кар'єрі. Як і раніше за плечима Василя Ломаченка всього одна поразка. Але тоді - в бою за титул чемпіона світу за версією WBO - суперник українця мексиканець Орландо Салідо не вклався в ліміт вагової категорії і пояс залишився вакантним.