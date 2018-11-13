Усик: у мене один паспорт - громадянина України (відео)

Олександр Усик розповів про громадянство і поїздки в окупований Сімферополь.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів про єдиний паспорт, любов до Сімферополя та званні Героя України.

"Як часто буваю в Сімферополі? Як тільки у мене виходить, я із задоволенням їжджу, тому що дуже багато моїх друзів, у мене сестра живе там, мої племінники, племінниці, куми, друзі. Це - мій дім. Звичайно, я їжджу туди, як тільки з'являється можливість, час, я відразу ж сідаю в машину і їду в Сімферополь.

Російський паспорт? Ні, у мене один паспорт, паспорт громадянина України. Тому що за законодавством ми не маємо права в Україні мати подвійне громадянство.

Чому відмовився від звання Героя України? Тому що я не є героєм насправді. Є люди, які зробили набагато більше за мене. Є лікарі, які рятують життя людей. Вчителі, які навчають дітей. Вчені, які роблять відкриття. Багато людей, які заслуговують на зірки, увагу, вдячність. Для свого народу я і так є героєм. Мені не потрібні зірки. Я звичайний хлопець із району. Приїхав би на район, мені б сказали: "Саня, ну ти че?", - сказав Усик в інтерв'ю Російській службі BBC.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Манчестері Усик відстояв титул абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі, нокаутувавши Тоні Беллью у 8-му раунді.