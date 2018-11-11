Усик планує провести 2 бої наступного року, обидва не в Україні – промоутер

Промоутер Олександра Усика прокоментував бій з Тоні Беллью, а також розповіді про плани українця на майбутнє.

Олександр Красюк, що представляє інтереси Олександра Усика, заявив, що український боксер проведе в наступному році два поєдинки, проте обидва бої пройдуть за межами України.

"За моїм записам у восьмому раунді Усик програвав. За Усиком було 3 раунди, за Беллью – 4, це підтвердили і судді.

Якщо подивитися усі бої Усика, він ніколи не газує з першого раунду, розгойдується, довго запрягає, а потім впрягається. Беллью підсів фізично і прийшов час нокауту– наводить слова Красюка ua.tribuna.com.

Те, що робив Беллью – те ж саме, що і Тайсон Ф'юрі робив в бою з Кличком. Усик завдавав багато ударів, але був мізерний відсоток влучень, це дуже дратувало.

В наступному році Усика в Україні ми точно не побачимо. На наступний рік у планах 2-бої. Або в Англії і в США, або обидва в Англії. Якщо Андре Уорд повернеться в крузервейт, можна замислитися".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик відправив у нокаут Тоні Белл у 8-му раунді поєдинку.